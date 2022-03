Protezione Civile Italia in Slovacchia, un campo per i rifugiati

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Una squadra della Protezione civile della regione Friuli Venezia Giulia, coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è giunta nel fine settimana in Slovacchia nel quadro di un intervento richiesto da queste autorità tramite il Meccanismo Europeo di Protezione Civile. Nella località di Michalovce (a 40 chilometri circa dalla frontiera con l'Ucraina) - si legge in una nota dell'ambasciata d'Italia a Bratislava - la squadra italiana sta allestendo un campo in grado di accogliere 250 persone, composto da 30 tende complete di illuminazione, riscaldamento, letti, servizi e una cucina da campo. Il campo sarà consegnato nei prossimi giorni alle autorità slovacche. (ANSA).