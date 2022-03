Tanzania, impegni italiani con atenei, industrie e ong

(ANSA) - IL CAIRO, 14 MAR - Le opportunità di collaborazione fra università di Italia e Tanzania, lo stato degli investimenti industriali italiani negli altopiani sud-occidentalli del Paese dell'Africa australe e l'impegno di missioni religiose e ong in quell'area sono stati al centro di una visita di quattro giorni compiuta dall'ambasciatore italiano Marco Lombardi. Lo segnala un post sulla pagina Facebook dell'Ambasciata d'Italia in Tanzania.

Su invito della Ruaha Catholic University (Rucu), Lombardi si è recato ad Iringa "per discutere delle opportunità di collaborazione dell'Ateneo con le università italiane, in particolare con la Cattolica di Brescia e quelle di Palermo e Torino", potendo inoltre visitare questa "dinamica regione delle Souther Highlands della Tanzania", scrive il post.

L'ambasciatore inoltre ha incontrato la "Regional Commissioner, On. Queen Cuthbert Sendiga, con la quale ha fatto il punto sulla cooperazione economica illustrando il recente investimento industriale italiano a Kyololo" e ringraziandola per l'accoglienza offerta alla numerosa comunità italiana di Iringa Lombardi inoltre "ha visitato i numerosi progetti" condotti da Missioni e Organizzazioni della società civile italiane. "In particolare, la visita ai progetti in campo sanitario del CUAMM, della Comunità di Sant'Egidio, del Co.Pe., di ASVET e - in campo sociale, formativo ed agricolo - della Consolata, del CEFA, di Nyumba Ali e di Africa Chiama, ha messo in evidenza l'importantissimo ruolo della CEI, dell'AICS e del volontariato italiano nello sviluppo di una regione in forte crescita economica e dalla grande vitalità", scrive ancora il post.

In una conferenza all'ateneo Rucu, l'ambasciatore ha incontrato il vescovo di Iringa, Monsignor Tarcisio Ngalalekumtwa, il quale ha ringraziato la Cei, il volontariato e la Chiesa italiana "per il grandissimo contributo allo sviluppo di questa area della Tanzania", conclude la nota. (ANSA).