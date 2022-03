Italia-Tunisia: volontà rafforzare cooperazione economica

(ANSA) - TUNISI, 14 MAR - "Proficuo incontro tra un gruppo di investitori italiani e il ministro dell'Economia, Samir Saied".

E' quanto scrive in un tweet l'ambasciata d'Italia in Tunisia, precisando che il "Sistema Italia ha ribadito forte interesse alle opportunità del mercato tunisino e la volontà di rafforzare la cooperazione economico-commerciale".

Valorizzata anche la candidatura di Roma a Expo 2030. Durante l'incontro, svoltosi alla presenza dell'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Lorenzo Fanara, "gli investitori italiani hanno espresso la loro predisposizione a sviluppare investimenti in vari settori tra cui le energie rinnovabili, come primo passo in vista del completamento del collegamento elettrico tra Tunisia e Italia", si legge in un comunicato del ministero dell'Economia e della Pianificazione economica di Tunisi. (ANSA).