Italia consegna 14 ambulanze a diversi ospedali in Libia

(ANSA) - IL CAIRO, 14 MAR - Attraverso la "Solidarity Bridge Initiative", l'iniziativa "Ponte di solidarietà" finanziata dall'Italia, sono state consegnate 14 ambulanze in diversi ospedali e pronto soccorso della Libia. Lo segnala un tweet dell'Ambasciata d'Italia a Tripoli precisando che i mezzi sono stati consegnati strutture sanitarie di Sorman, Tarhuna, Sabrata, Arhebat, Brega, Nesma, Emsaed, Shueref, Sirte, Alazizia, Ajdabia, Gubba e Wadi Otba.

Il "ponte" è finanziato dal "Fondo migrazioni" della Direzione generale per le politiche migratorie (Dgit) della Farnesina, ricorda il tweet aggiungendo che la consegna è avvenuta in coordinamento con i ministeri degli Enti locali e della Salute libici. (ANSA).