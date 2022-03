Italia-Argentina: 'Cantata' di Bigonzetti al Teatro Coliseo

(ANSA) - BUENOS AIRES, 12 MAR - La progressiva distensione delle norme anti Covid-19 ha permesso la riapertura senza restrizioni a Buenos Aires delle porte del Teatro Coliseo, di proprietà del governo italiano, che ieri sera ha ospitato 'Cantata', spettacolo concepito dal coreografo Mauro Bigonzetti anni fa, ma che è sempre vivo, e vibrante testimonianza delle voci e dei colori del Meridione italiano.

Parte della quinta stagione dell'iniziativa Italia XXI, lo spettacolo è coprodotto in Argentina dall'Istituto italiano di cultura in collaborazione con il Coliseo e con il Complesso teatrale di Buenos Aires, che ha messo a disposizione di questa coreografia lo straordinario corpo di ballo contemporaneo del Teatro San Martin.

Le voci, dal vivo, potenti e incisive, sono state quelle del gruppo ASSURD (Enza Pagliara, Enza Alessandra Prestìa, Cristina Vetrone e Lorella Monti accompagnate da tamburi a cornice da loro stesse percossi.

'Cantata', ha spiegato qui a Buenos Aires Bigonzetti in una intervista al quotidiano Clarin, "è il risultato di una richiesta fattami nel 2001 dall'allora direttrice del Ballet Gulbekian di Lisbona, Iracity Cardozo, che mi propose di costruire qualcosa che mettesse in relazione l'Italia e il Portogallo".

"E allora - ha aggiunto - mi sono chiesto quali fossero le cose che legano Lisbona o Oporto a Napoli e Bari, e la risposta è stata la musica, specialmente quella di tradizione popolare".

In effetti, 'Cantata' si è proposta sul palcoscenico come una coreografia dai colori forti tipici del sud. Con la sua gestualità passionale e viscerale rievoca una bellezza mediterranea e selvaggia, mentre attraverso una danza istintuale e vitalissima viene inscenato il rapporto uomo-donna: la seduzione, la passione, le schermaglie, la gelosia".

''Ho pensato questo balletto - ha spiegato il coreografo romano -come a una passeggiata all'interno di un quartiere di Napoli. A un certo punto c'e' una piazzetta, poi una viuzza, quindi uno scorcio per finire su una grande piazza. Il tutto cantato''.

Ripetutamente il pubblico ha applaudito le performance dei ballerini esibitisi in figurazioni anche estreme, e rimasti in scena dall'inizio alla fine, anche quando non erano coinvolti dalla danza.

''A Napoli tutti cantano, e c'è una canzone per ogni cosa, quando si mangia, quando si è insieme'', ha concluso Bigonzetti, confermando poi che in 'Cantata' la danza è istintiva, essenziale e scandaglia le diverse sfaccettature dei rapporti umani della gente del sud.

Il tutto è apparso soprattutto come un omaggio alla tradizione musicale italiana, popolare, del '700 e '800, con ninnenanne, 'pizziche' del Salento, e serenate napoletane rivisitate. (ANSA).