Primo ministro Qatar al padiglione Italia di AgriteQ-EnviroteQ

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Il Primo Ministro e Ministro dell'Interno Sceicco Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani, accompagnato dall'Ambasciatore d'Italia Alessandro Prunas, ha visitato il padiglione Italia nel corso dell'inaugurazione della Fiera dedicata all'agricoltura e all'ambiente.

La rassegna, organizzata dal Ministero dell'Ambiente del Qatar presso il Doha Exhibition and Convention Center (DECC), si concluderà il 14 marzo con il padiglione Italia - realizzato da Agenzia ICE, l'Ufficio di Promozione Commerciale dell'Ambasciata d'Italia - che ospita cinque aziende selezionate di FEDERUNACOMA, la Federazione Italiana Costruttori Macchine per l'Agricoltura che rappresenta imprese produttrici di strumentazioni, apparecchiature semoventi, trattori, componenti e macchinari per il giardinaggio.

"Attraverso la nostra partecipazione ad AgriteQ & EnviroteQ desideriamo fornire a tutti i visitatori una selezione di alta qualità di aziende che possono svolgere un ruolo fondamentale nell'eccezionale processo di sviluppo dell'agricoltura in Qatar" dichiara l'Ambasciatore d'Italia a Doha Alessandro Prunas. "Sono sicuro che questa fiera rappresenterà un'ulteriore opportunità per consolidare maggiormente le relazioni tra i nostri Paesi nel settore agricolo sostenibile e innovativo".

Il padiglione Italia offre un'ampia scelta di modi per conoscere la tecnologia, la competenza e l'esperienza italiane nel settore agricolo. Inoltre Agenzia ICE di Doha ha ritenuto opportuno rafforzare la cooperazione tra i due paesi invitando gli operatori locali a partecipare ai principali eventi e fiere italiani del settore, quali My Plant & Garden (Milano, 23-25 febbraio), che si è svolta di recente, e le imminenti Cibus (Parma, 3-6 maggio) e Macfrut (Rimini, 4-6 maggio). Tutti gli espositori propongono soluzioni all'avanguardia, cominciando da Ageon, specializzata nella fornitura di prodotti e servizi per coltivazioni in serra e fuori suolo, e Cermac, consorzio di produttori italiani di macchine, attrezzature, tecnologie e accessori per l'agricoltura. Continuando con il Gruppo Nardi, azienda leader nella produzione di macchine e attrezzature per l'agricoltura, T.R.Turoni, specializzata nella produzione e fornitura di strumenti di controllo della produzione agricola, Trelleborg Wheels System Italia, che produce ruote e pneumatici per macchine agricole.

Secondo gli ultimi dati delle Dogane del Qatar, il volume degli scambi di apparecchi meccanici agricoli e orticoli tra l'Italia e il Qatar nel 2021 è aumentato del 28,7% rispetto al 2020, piazzando l'Italia al terzo posto tra i Paesi fornitori.

Per quanto riguarda prodotti floricoli e piante, le importazioni dall'Italia sono aumentate del 23% rispetto al 2020.

Il settore agricolo del Qatar cresce a passo spedito come confermano gli aumenti delle importazioni di attrezzature agricole e di piante vive. In tale contesto dinamico l'Ambasciata d'Italia e l'Agenzia ICE di Doha hanno pensato di proporre, in occasione di "AgriteQ & EnviroteQ", alcune delle eccellenze italiane del settore al fine di mettere in risalto il contributo dell'Italia allo sviluppo del settore agricolo in Qatar. (ANSA).