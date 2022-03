L'ambasciata italiana a Mascate porta Paolo Fresu in Oman

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Creare arte e comunicare la vita attraverso la musica. Questo il messaggio che il grande jazzista italiano Paolo Fresu, accompagnato dal pianista Dino Rubino e dal bassista Marco Bardoscia, offre al pubblico omanita in una serata promossa dall'Ambasciata d'Italia a Mascate. Il trio presenta questa sera "Tempo di Chet", una carrellata di suggestioni che restituiscono un elegante tributo del trombettista sardo al grande Chet Baker.

"Con la presenza di funzionari del governo, comunità omanita e italiana, influencer e giovani talenti musicali locali, l'Ambasciata d'Italia ospita questa tappa del tour mediorientale del Paolo Fresu Trio per tornare a godere finalmente degli spettacoli dal vivo con la grande musica contemporanea italiana", osserva l'Ambasciatore d'Italia, Federica Favi, che prosegue: "Da sempre la musica unisce Italia e Oman, prima con la grande lirica e ora con il migliore jazz, e il concerto di questa sera farà apprezzare ancora una volta la vivacità e la varietà dell'offerta musicale italiana. Un nuovo invito agli amici omaniti a tornare a visitare il nostro Paese ora che le restrizioni ai viaggi sono state rimosse. In un momento difficile per l'Europa, la musica torna ad unire e a dare speranza".