Algeria: inviato speciale Orlando in missione, fitta agenda

(ANSA) - TUNISI, 07 MAR - L'inviato speciale della Farnesina per la Libia, Nicola Orlando, è in missione in Algeria per consultazioni. Lo rende noto l'ambasciata d'Italia in Algeria, precisando che il programma prevede incontri con l'inviato speciale per la causa palestinese, il Medioriente e la questione libica, Nourredine Aouam, e, tra gli altri, con l'inviata speciale per i grandi partenariati Leila Zerrougui. (ANSA).