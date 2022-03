Ucraina: appelli ad arrivo fiaccola benedettina in Spagna

(ANSA) - MADRID, 03 MAR - La fiaccola benedettina è già in Spagna: la tappa europea di quest'anno delle celebrazioni in onore del santo patrono d'Europa ha preso il via a Madrid, in presenza di autorità italiane e locali. L'occasione è stata un evento di presentazione del marchio Terre di San Benedetto, ovvero i luoghi della vita del Santo (Norcia, Subiaco e Cassino), a cui hanno partecipato anche diversi rappresentanti di questi comuni del Centro Italia, compresi i sindaci delle tre località. Un momento in cui non sono mancati appelli per la pace in Ucraina. "Speriamo che il santo patrono d'Europa aiuti tutta Europa e specialmente l'Ucraina ad avere un futuro più luminoso", ha affermato l'ambasciatore d'Italia a Madrid, Riccardo Guariglia.

Prima di arrivare in Spagna, la Fiaccola era stata benedetta dal Papa mercoledì 23 febbraio e poi accesa a Norcia, luogo dove la tradizione vuole che i santi gemelli Benedetto e Scolastica.

A Madrid, la fiaccola sarà ricevuta domani presso l'Ambasciata italiana, che ha dato supporto all'organizzazione della tappa spagnola insieme all'Enit. Il programma religioso delle celebrazioni prevede la visita al Monastero di Santo Domingo de Silos (sabato 5 marzo) e la celebrazione eucaristica nella Cattedrale di Madrid presieduta dall'Arcivescovo (domenica 6). Lunedì 7, invece, si terrà la Messa del Pellegrino nella Cattedrale di Santiago di Compostela, officiata dal Nunzio Apostolico in Spagna.

La fiaccola benedettina farà poi ritorno in Italia. Le celebrazioni religiose e civili si concluderanno contemporaneamente a Norcia, Subiaco e Cassino il prossimo 21 marzo. (ANSA).