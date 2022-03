Tennis, ambasciatrice a Bratislava a sorteggio Italia-Slovacchia

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - L'Ambasciatrice d'Italia Catherine Flumiani ha assistito oggi al sorteggio per gli incontri tra le squadre di Italia e Slovacchia che avranno luogo nelle giornate di venerdì 4 (ore 17) e sabato 5 marzo (ore 15), presso la Ntc Arena di Bratislava, per l'accesso alla fase finale di Coppa Davis contro la Slovacchia. La squadra italiana, capitanata da Filippo Volandri, è composta da Simone Bolelli, Stefano Travaglia, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti.

"E' un grandissimo piacere poter accogliere qui a Bratislava i nostri tennisti, atleti straordinari per impegno e determinazione,", ha affermato l'Ambasciatrice che ha sottolineato la forte attesa della comunità italiana in Slovacchia per l'evento e l'importanza di riaffermare i valori dello sport e dell'amicizia tra i popoli in questo difficile momento storico. (ANSA).