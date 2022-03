L'Italia promuove a Beirut il Salone del Restauro di Ferrara

(ANSAMed) - BEIRUT, 03 MAR - L'Italia organizza in Libano una serie di iniziative per favorire lo scambio tra architetti e restauratori libanesi e italiani in vista della 27ma edizione del Salone internazionale per il restauro previsto a Ferrara nel mese di giugno.

Lo riferisce l'ambasciata d'Italia a Beirut sotto i cui auspici l'Istituto italiano per il commercio estero (Ice) promuove in questi giorni nella capitale libanese, assieme alla Fiera di Ferrara e ad Assorestauro, l'evento che si terrà nella città estense dall'8 al 10 giugno prossimi.

L'iniziativa è stata presentata a Beirut a un evento presenziato l'ambasciatrice d'Italia a Beirut, Nicoletta Bombardiere, il direttore dell'ufficio ICE in Libano, Claudio Pasqualucci, la rappresentante di Assorestauro Francesca Brancaccio, e la rappresentante della Fiera di Ferrara, Silvia Paparella.

"Con questa visita - ha detto l'ambasciatrice Bombardiere citata dal comunicato della stessa sede diplomatica italiana in Libano - Assorestauro testimonia l'impegno dell'Italia a sostenere, proteggere e promuovere il pregiatissimo patrimonio culturale libanese, coinvolgendo direttamente il settore privato".

Come si legge nel comunicato dell'ambasciata d'Italia a Beirut, durante il Salone di Ferrara, delegati internazionali provenienti da diversi paesi, tra cui il Libano, visiteranno, in presenza e via Internet, i principali cantieri di restauro italiani.

Restauratori e architetti internazionali avranno l'opportunità di approfondire la conoscenza del restauro italiano tramite lo svolgimento di incontri dedicati con aziende espositrici, si legge nel comunicato.

"Il salone del restauro - prosegue l'ambasciata d'Italia a Beirut - mira a favorire lo sviluppo delle sinergie tra le aziende italiane e libanesi nel settore del restauro attraverso la promozione del know-how, di nuovi prodotti, di processi e di tecnologie avanzate". (ANSAMed).