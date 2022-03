Sereni incontra presidente Etiopia, ora serve riconciliazione

(ANSA) - IL CAIRO, 01 MAR - La Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Marina Sereni e la Presidente repubblica federale democratica di Etiopia, Sahle-Work Zewde, si sono trovate d'accordo "sull'importanza di un pieno dispiegamento dei processi di riconciliazione nazionale in tutto il Paese a beneficio della stabilità e del progresso per la popolazione etiopica". Lo scrive la pagina Facebook dell'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba dando conto di un "incontro molto cordiale" avuto oggi da Sereni nella seconda giornata della sua visita in Etiopia.

C'è stata poi un' "ampia convergenza sul ruolo fondamentale che le donne possono giocare per favorire assetti di pace", aggiunge il post. Dal canto suo "Sahle-Work ha ringraziato per il ruolo italiano svolto nel corso degli anni e soprattutto nel periodo più recente particolarmente complesso", viene aggiunto con implicito riferimento al conflitto nel Tigrè.

Dall'incontro è emerso inoltre un "riconoscimento reciproco dei solidi ed unici legami culturali ed economici su cui costruire un futuro di sviluppo condiviso e sostenibile", conclude la nota. (ANSA).