Panama: amb. Nicoletti visita progetto di italiana Sparkle

L'ambasciatore d'Italia a Panama Fabrizio Nicoletti ha visitato il cantiere del nuovo Data Center di Panama Digital Gateway (PDG), progetto frutto di un accordo strategico di joint venture tra l'italiana Sparkle - primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi dieci nel mondo - e la società panamense Trans Ocean Network, che possiede, gestisce e mantiene una rete terrestre di cavi in fibra ottica a Panama.

La visita al Data Center, organizzata dalla società italiana rappresentata dall'amministratore delegato di Sparkle Americas e della stessa PDG, Carmine Sorrentino, ha visto la presenza di un folto numero di personalità e tecnici panamensi, tra cui il ministro per gli Investimenti privati, José Alejandro Rojas Pardini, il vice ministro del Commercio e Industria Juan Carlos Sosa, e l'amministratore generale dell'Autorità governativa per l'Innovazione (AIG), Luis Oliva.

Il Panama Digital Gateway (che dovrebbe ricoprire una superficie totale superiore ai 5.000 metri quadrati, distribuiti su 4 piani), spiega un comunicato, "sarà localizzato in una zona strategica dell'area urbana adiacente al Canale di Panama e costituirà una stazione di atterraggio e connettività che aspira a diventare uno snodo digitale non solo per tutta l'America centrale, ma anche per la regione andina e i Caraibi, integrandosi con la dorsale globale di Sparkle - una rete in fibra che si estende per oltre 600.000 km attraverso Europa, Africa, Americhe e Asia".

Tale naturale punto di approdo per cavi sottomarini alla ricerca di un ingresso diversificato in America centrale, si precisa, "rafforzerà sia la presenza imprenditoriale italiana nel Paese, sia il ruolo di Panama come snodo strategico tra Nord e Sud America e la sua stessa ambizione di proporsi come 'hub' regionale anche per l'innovazione e la digitalizzazione".

Questo progetto dalla grande valenza strategica, conclude il comunicato, "sarà capace di ospitare giganti globali e multinazionali in settori ad alta intensità tecnologica, come logistica e finanza, ma soprattutto i grandi player globali del mondo digitale quali, ad esempio, Google, Facebook o Amazon".