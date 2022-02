Eritrea, italiano primo impianto solare in azienda privata

(ANSA) - IL CAIRO, 24 FEB - E' italiano il primo impianto fotovoltaico di una azienda manifatturiera privata in Eritrea: come si apprende dall'Asmara, lo ha inaugurato "ZaEr Plc Zambaiti", azienda italiana presente dal 2004 nel Paese del Corno d'Africa.

L'impianto può produrre fino a 325 Kw attraverso 600 pannelli e 6 inverter permettendo di ridurre il consumo di energia dalla rete elettrica dell'80% e di diesel per il generatore di oltre il 50%. L'azienda punta a diventare carbon free entro la seconda parte di quest'anno con ulteriori investimenti. L'Eritrea ha una posizione di vantaggio nella produzione di energia solare grazie al numero elevato di ore di sole al giorno ed alle temperature moderate.

La "ZaEr Plc Zambaiti Eritrea" è inoltre impegnata nella realizzazione di un progetto a vocazione sociale in tema di addestramento professionale per giovani eritrei e per l'Associazione Nazionale dei Sordomuti, in collaborazione con le Nazioni Unite e l'Unione Europea. L'azienda impiega 600 unità di personale qualificato, in prevalenza donne, offrendo un servizio di asilo interno, formazione e progetti di inclusione.

Alla cerimonia di avvio dell'impianto svoltasi l'altro ieri hanno presenziato autorità locali assieme a rappresentanti del Corpo diplomatico e di organizzazioni Internazionali accreditate in Eritrea, tra cui l'Ambasciatore italiano all'Asmara, Marco Mancini. (ANSA).