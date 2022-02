Austria: inviato Lgbtiq Petri ricorda vittime a Mauthausen

(ANSA) - BOLZANO, 24 FEB - L'Inviato Speciale italiano per la tematica Lgbtiq+, Fabrizio Petri, ha reso omaggio alle vittime omosessuali del campo di sterminio nazista di Mauthausen, in Austria. Petri ha deposto, per la prima volta, una corona di fiori del governo italiano al monumento dedicato alle vittime omosessuali del nazismo.

A differenza di Auschwitz, dove i nazisti sterminarono soprattutto gli ebrei, fin dal 1938 a Mauthausen furono indirizzati gli oppositori politici e gli omossessuali. Si calcola che a Mauthausen trovarono la morte circa 130 mila persone. Non vi è un numero esatto per le vittime omosessuali, ma si stima in diverse migliaia di persone.

L'omaggio alle vittime di Mauthausen dell'Inviato speciale Petri si inserisce in più ampia una visita in Austria in cui Petri ha avuto numerosi incontri, tra cui: il direttore dell'Agenzia antidiscriminazione della città di Vienna Wolfgang Wilhem; una delegazione dei parlamentari austriaci dichiaratamente Lgbtiq; Mariella Mueller, consigliera per le questioni Lgbtiq del ministero della salute Mueckstein; l'ambasciatrice Ulrike Buntschek, direttrice per i Diritti umani presso il ministero degli esteri. La visita proseguirà con incontro con esponenti della società civile austriaca e con un incontro con il direttore dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali Michael O'Flaherty. (ANSA).