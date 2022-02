Amb. De Vito, Senegal base per imprese in Africa occidentale

(ANSA) - IL CAIRO, 24 FEB - Il Senegal, per le imprese italiane, è una buona base per investire soprattutto in infrastrutture, energia e agroindustria in questo ma anche in altri Paesi dell'Africa occidentale. Per affacciarsi su tali mercati però è bene farsi accompagnare da istituzioni come l'Ice e le Camere di commercio italiane in loco. Lo segnala l'Ambasciatore d'Italia in Senegal, Giovanni Umberto De Vito, in un'intervista pubblicata questa settimana dalla newsletter "Diplomazia economica italiana".

"Le imprese italiane interessate non soltanto al Senegal, ma a tutta l'Africa occidentale, troveranno in questo Paese una solida base di operazioni con interessanti opportunità nei settori chiave delle infrastrutture, dell'energia e dell'agribusiness", ha spiegato l'Ambasciatore.

"Per coloro che intendono affacciarsi a questo mercato, il mio suggerimento è di preparare bene l'operazione, considerate le differenze culturali, le peculiarità di questo ambiente degli affari e talune perduranti criticità sul piano finanziario o della trasparenza legale (basti pensare ai titoli fondiari)", ha consigliato De Vito.

"Per questo è importante l'accompagnamento che possono offrire istituzioni italiane come l'Ambasciata che, fra pochi mesi, potrà contare sull'assistenza di un nuovo Ufficio ICE e di un addetto scientifico basati a Dakar", ha annunciato l'Ambasciatore il quale ha definito "significativa soprattutto la nuova presenza di ICE a Dakar, che rientra d'altronde nel più ampio progetto di rafforzamento della promozione economica in Africa subsahariana dedicato alla memoria dell'Ambasciatore Attanasio".

"Il compianto collega di cui ricorre in questi giorni il primo anniversario dalla scomparsa - ha spiegato De Vito - aveva avviato una riflessione su come migliorare l'assistenza alle imprese italiane nella regione". E quelle interessate al Senegal "hanno infine a loro disposizione la Camera di commercio italo-senegalese e dell'Africa occidentale", ha ricordato il diplomatico. (ANSA).