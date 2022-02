Balcani: a Belgrado riunione ambasciatori d'Italia della regione

(ANSAmed) - BELGRADO, 23 FEB - Il ruolo dell'Italia nella regione e l'integrazione europea di tutti i Paesi balcanici, ma anche un rinnovato approccio alla cooperazione regionale e le relazioni economiche e culturali tra l'Italia e i Paesi della regione: sono stati questi i temi al centro dell'agenda della riunione degli Ambasciatori d'Italia nei Paesi dell'area adriatico-balcanica.

Presieduto dal Direttore Generale per l'Europa e la politica commerciale Internazionale della Farnesina, ministro plenipotenziario Vincenzo Celeste, l'incontro di coordinamento è stato ospitato oggi dall'Ambasciata d'Italia a Belgrado.

La riunione - ha reso noto l'Ambasciata in un comunicato - ha ribadito il sostegno dell'Italia alla prospettiva di integrazione europea dei Balcani e al rafforzamento della cooperazione regionale, una priorità nelle linee d'azione del nostro Paese.

Nel corso della riunione si è discusso anche dell'ulteriore rafforzamento delle relazioni economico-commerciali, del sostegno delle attività già presenti nonché delle nuove opportunità d'investimento anche attraverso la promozione di nuove partnership in settori innovativi, dal digitale all'economia sostenibile.

Gli incontri sono anche stati l'occasione per porre le basi di un piano di promozione culturale dedicato all'area balcanica, passando al vaglio iniziative specifiche da realizzare nel prossimo futuro. (ANSAmed).