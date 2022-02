Ambasciata Londra,Roberto Buizza è nuovo addetto scientifico

(ANSA) - LONDRA, 23 FEB - L'ambasciata d'Italia a Londra ha un nuovo addetto scientifico. Si tratta di Roberto Buizza, esperto in metodi di previsione probabilistici ad insieme, modelli accoppiati, caos e predicibilità, che vanta centinaia di pubblicazioni. Ha inoltre una conoscenza approfondita del mondo accademico britannico, fondamentale per la collaborazione col Regno Unito in campo scientifico.

Buizza è professore ordinario di Fisica presso la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, ed è 'Honorary Research Fellow' presso l'Imperial College Grantham Institute for Climate Change.

Ha una laurea in Fisica all' Università di Milano, un dottorato di ricerca (PhD) in matematica presso l'University College London, e un 'Master in Business Administration (Mba) presso la London Business School. Dopo 4 anni al Centro di Ricerca Termica e Nucleare dell' Ente Nazionale Energia Elettrica, nel 1991 ha iniziato a lavorare per l'European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, dando un contributo fondamentale nello sviluppo dei sistemi di previsione, nel ruolo di capo della Divisione 'Predictability' e come 'Lead Scientist'. Nel novembre del 2018 ha vinto una 'Chiamata per Chiara Fama' e ha preso servizio presso la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, dove ha stabilito un centro di ricerca sul clima con anche la Scuola Normale superiore di Pisa e l'Istituto di studi superiori Iuss di Pavia. (ANSA).