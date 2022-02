India: ambasciatore de Luca incontra direttore generale Icgeb

(ANSA) - NEW DELHI, 22 FEB - L'Ambasciatore d'Italia in India, Vincenzo de Luca, ha incontrato oggi a Delhi il Direttore Generale dell'International Centre for Generic Engineering and Biotechnology, Lawrence Banks, accompagnato da Maria Luisa Fichera, capo del settore amministrativo dell'Istituto e da Raffaella Agosti.

L'Icgeb è tra i centri più avanzati al mondo per genetica e malattie virali, un'eccellenza nel settore della ricerca molecolare, della ricerca biologica, di quella sul Dna e sull'immunologia molecolare. L'Icgb riunisce scienziati da oltre 40 paesi e ha ben 46 laboratori sparsi in tutto il mondo, tra i quali uno a Trieste e uno a New Delhi.

L'incontro ha offerto l'opportunità per fare il punto sulla già consolidata collaborazione del Centro con l'India e l'Italia.

Presente all'incontro anche il Direttore del Icgeb di Delhi, Salunke "Continueremo a lavorare con l'Icgeb", dice de Luca in una nota "per sviluppare e approfondire la collaborazione sulla ricerca scientifica tra Italia e India, non solo in campo sanitario ma anche agricolo. Un'attenzione particolare sarà inoltre attribuita alla promozione delle donne nella ricerca scientifica". (ANSA).