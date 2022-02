Covid: da Cooperazione 194 concentratori ossigeno a Tunisia

(ANSA) - TUNISI, 22 FEB - "Con il Ministro della Salute e il Presidente della Mezzaluna rossa tunisina alla cerimonia di consegna di 194 concentratori di ossigeno donati dalla Cooperazione italiana per far fronte al covid 19". E' quanto scrive l'ambasciata d'Italia in Tunisia postando una foto su Twitter e inviando un "grazie speciale alla Federazione della Croce Rossa e alla Croce Rossa italiana".

In tale occasione, scrive il ministero della Salute di Tunisi, "il ministro della Salute ha accolto con favore il contributo della Cooperazione italiana a sostegno degli sforzi del ministero della Salute, sottolineando l'importanza del partenariato strategico tra Tunisia e Italia". Da parte sua, l'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Lorenzo Fanara, si legge ancora nella nota, "ha riaffermato il sostegno permanente dell'Italia alla Tunisia". (ANSA)