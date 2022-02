Tunisia:da Italia 60 trattori per acqua nelle scuole rurali

(ANSA) - TUNISI, 21 FEB - "Con i ministri dell'Istruzione e dell'Agricoltura per la consegna di 60 trattori che forniranno acqua potabile agli istituti scolastici tunisini. L'Italia è primo partner della Tunisia nel settore dell'istruzione e la cooperazione italiana è impegnata nella lotta contro l'abbandono scolastico". Lo scrive su Twitter l'ambasciata d'Italia in Tunisia in riferimento alla cerimonia di consegna a Megrine presso il deposito centrale del ministero dell'Educazione tunisino di 60 trattori agricoli dotati di cisterne e semirimorchi, acquistati grazie ad un finanziamento del governo italiano, che serviranno le scuole sparse nelle zone più remote della Tunisia al fine di prevenire l'abbandono scolastico.

Presenti all'evento l'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Lorenzo Fanara, il direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo Sviluppo di Tunisi (Aics) Andrea Senatori, il ministro dell'Educazione, Fathi Al Slaouti, il ministro dell'Agricoltura, Mahmoud Elyes Hamza. I 60 trattori verranno distribuiti in 20 commissariati regionali dell'Educazione allo scopo di migliorare e facilitare l'approvvigionamento di acqua potabile degli istituti scolastici presenti nelle zone beneficiarie.

L'educazione è tra i settori di intervento prioritari della Cooperazione italiana in Tunisia e nei prossimi mesi, infatti, saranno messi a disposizione ulteriori beni e equipaggiamenti per un importo globale di circa 7,8 milioni di euro. (ANSA).