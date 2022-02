Russia: export moda italiana in aumento del 24% nel 2021

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Sono aumentate del 24% nel 2021 le esportazioni del 'Sistema moda' italiano in Russia, raggiungendo nei primi 11 mesi dell'anno il valore di 1,3 miliardi. Lo ha sottolineato oggi l'ambasciatore italiano a Mosca, Giorgio Starace, intervenendo all'inaugurazione del primo appuntamento annuale di Collection Première Moscow 2022, la principale fiera del settore moda e abbigliamento in Russia e nell'Europa dell'est.

Giunta alla sua 37ma edizione questa manifestazione fieristica rappresenta ormai un punto di riferimento imprescindibile per gli operatori del comparto ed è per questo che l'Italia è presente con una folta delegazione di 69 aziende di spicco, per ben 80 brand rappresentati. "Sono certo che possiamo rafforzare ulteriormente gli scambi e le opportunità commerciali con la Russia in questo settore", ha detto Starace, rilevando che la Federazione Russa, il cui mercato del fashion sta sperimentando un trend di crescita costante, "ha dimostrato di essere un'autentica estimatrice dei nostri prodotti, soprattutto di quelli di alta gamma: l'Italia è infatti il secondo Paese fornitore di beni del Sistema Moda in Russia".

Prima dell'inaugurazione della fiera l'ambasciatore Starace e il direttore dell'Ufficio ICE-Agenzia di Mosca, Francesco Pensabene, hanno avuto un incontro con la delegazione di importatori e distributori della Federazione Russa e Bielorussia. (ANSA).