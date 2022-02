Brasile: commemorata la Giornata dell'immigrato italiano

(ANSA) - BRASILIA, 21 FEB - L'ambasciata d'Italia in Brasile ha evidenziato oggi, commemorando la Giornata dell'immigrato italiano, l'eredità dei milioni di cittadini giunti nel Paese sudamericano dal XIX secolo.

Nel 2008 il Congresso di Brasilia ha istituito questa data per onorare gli immigrati che iniziarono ad arrivare in Brasile il 21 febbraio 1874 con la spedizione pionieristica di Pietro Tabacchi.

"L'eredità dei piccoli e grandi successi delle comunità che hanno messo radici nel Paese ci dà un senso di familiarità e vicinanza tra Brasile e Italia", si legge in una nota diffusa oggi dall'ambasciata.

Il riavvicinamento tra i due Paesi è stato rafforzato grazie a "una riuscita integrazione a livello industriale, tecnologico, economico, culturale, architettonico, culinario e persino linguistico", prosegue la nota. Questi legami si consolidano inoltre grazie all'azione di mille imprese italiane attualmente dislocate in Brasile, che "promuovono la crescita economica, la creazione di posti di lavoro, la prosperità e lo sviluppo umano".

La rete consolare serve 680.000 italiani residenti nel Paese, nonché 32 milioni di brasiliani di origine italiana. (ANSA).