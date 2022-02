Italia-Panama al lavoro per rafforzare cooperazione scientifica

(ANSA) - PANAMA CITY, 19 FEB - Una delegazione guidata dall'ambasciatore d'Italia a Panama, Fabrizio Nicoletti, e integrata dall'addetta scientifica Emilia Giorgetti, residente a Città del Messico ma competente anche per le attività in questo Paese centroamericano, ha tenuto una serie di incontri a Città di Panama per gettare le basi per una collaborazione bilaterale più profonda nel campo della scienza.

La fitta agenda di incontri organizzati dall'ambasciata, riferisce un comunicato, "ha permesso alla Giorgetti di avere una fotografia abbastanza completa del quadro istituzionale e delle principali organizzazioni panamensi operanti nel settore della scienza e della tecnologia".

Tra i principali interlocutori incontrati dalla delegazione italiana, responsabili del ministero dell'Ambiente e della Segreteria nazionale per la Scienza e la Tecnologia (SENACYT); i direttori di importanti istituti di ricerca come l'Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud e lo Smithsonian Tropical Research Institute; i rappresentanti di organizzazioni internazionali aventi sede a Panama (in particolare Undp e Iadb), oltre alle due principali istituzioni accademiche statali del Paese: l'Università di Panama e l'Università Tecnologica di Panama, che vantano già importanti collaborazioni internazionali.

Come risultato di questi incontri, si dice poi, è emersa "la prospettiva per una collaborazione bilaterale più profonda tra Italia e Panama in quei settori e in quelle aree specifiche, soprattutto nel campo della tecnologia spaziale, della salute e della protezione ambientale".

Al riguardo, conclude il comunicato, "sono emersi molti interessi condivisi ed ampi margini di potenziale cooperazione che contribuiranno a rafforzare le relazioni bilaterali, in un momento storico in cui Panama ambisce a proporsi come importante 'hub' regionale anche in campo scientifico e tecnologico".

(ANSA).