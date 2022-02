Consultazioni Italia-Slovacchia, Vincenzo Celeste a Bratislava

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Il Direttore Generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministro Plenipotenziario Vincenzo Celeste, ha svolto oggi a Bratislava delle consultazioni con il Direttore Generale per gli Affari Europei del Ministero degli Affari Esteri ed Europei della Repubblica Slovacca, Tomas Kozak.

Alle consultazioni - si legge in una nota - ha partecipato anche l'Ambasciatrice d'Italia presso la Repubblica Slovacca Catherine Flumiani. Le consultazioni si sono svolte a seguito dell'incontro avuto a Roma il 6 maggio 2021 tra il Ministro Di Maio ed il Ministro Korcok e in attuazione del Memorandum sulle consultazioni e la collaborazione tra Italia e Slovacchia, siglato il 3 luglio 2015.

I lavori, che hanno confermato una forte consonanza di vedute, hanno toccato i principali aspetti delle relazioni bilaterali, inclusa la cooperazione economica alla luce della presenza di numerose imprese italiane nel Paese e della ripresa dell'interscambio commerciale registrata nel 2021. I Direttori Generali hanno convenuto circa l'opportunità di uno stretto raccordo e scambio di esperienze in relazione all'attuazione dei rispettivi Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza. Da parte italiana, è stata richiamata la priorità rappresentata dalla promozione della lingua italiana in Slovacchia. Le consultazioni hanno inoltre consentito un ampio scambio di vedute sui principali dossier comunitari, a partire dai temi ambientali e migratori, così come con riferimento ai rapporti con i Paesi dei Balcani Occidentali e all'allargamento dell'Unione Europea.

Il Direttore Generale Vincenzo Celeste ha espresso vivo apprezzamento per l'intensificazione negli ultimi mesi delle occasioni d'incontro e di dialogo a tutti i livelli con le controparti slovacche. (ANSA).