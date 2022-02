Mostra "Viva Venezia!" al Belvedere di Vienna

(ANSA) - BOLZANO, 17 FEB - Inaugurata a Vienna, al Museo del Castello del Belvedere, la mostra "Viva Venezia! L'invenzione di Venezia nel XIX secolo". All'evento inaugurale hanno presenziato l'ambasciatore Stefano Beltrame, le agenzie di Vienna dell'Ente Nazionale del Turismo (Enit) e dell'Istituto del Commercio Estero (Ice), nonché l'Istituto Italiano di Cultura.

La mostra espone 80 dipinti di collezioni austriache ed è suddivisa in tre capitoli tematici: una parte storico-descrittiva, una sui legami tra Venezia e l'Austria e una sulla nascita del mito di Venezia come luogo romantico di incontro tra la cultura italiana e quella mitteleuropea. La mostra tratta come il mito sia stato affrontato nel tempo da artisti sia italiani e che austriaci ed è arricchita da contributi provenienti dal mondo della letteratura e della cinematografia. (ANSA).