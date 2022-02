Sindaco Vienna, Italia importante partner politico ed economico

(ANSA) - BOLZANO, 16 FEB - L'ambasciatore Stefano Beltrame è stato ricevuto dal sindaco di Vienna Michael Ludwig. "L'Italia non è solo una delle prime mete turistiche dei viennesi, ma anche un importante partner politico e economico", ha twittato il primo cittadino dopo l'incontro.

L'ambasciatore ha ringraziato Ludwig per il sostegno dato alla visita dell'Inviato speciale italiano sulle tematiche Lgbtq+, ministro plenipotenziario Fabrizio Petri. La città di Vienna dedica infatti grande attenzione al tema Lgbtq+ ed ha un suo apposito ufficio antidiscriminazione, ha ribadito Beltrame.

E' stata poi illustrata la candidatura di Roma Expo 2030. Si è quindi parlato della collaborazione culturale tra Italia ed Austria centrata sulla storia degli italiani che hanno vissuto a Vienna: da Salieri a Metastasio, Vivaldi e Da Ponte fino ai giorni nostri. Una specifica collaborazione è in discussione anche con la città di Firenze con una particolare attenzione a Leopoldo d'Asburgo Lorena, prima Granduca di Toscana poi diventato Imperatore d'Austria. (ANSA).