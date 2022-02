A ambasciata Italia in Belgio panel diritti donne con Sereni

(ANSA) - BRUXELLES, 16 FEB - Al fine di rafforzare le relazioni bilaterali con il Belgio anche sulle tematiche della promozione dei diritti delle donne e del contrasto alle diseguaglianze di genere, l'Ambasciata d'Italia a Bruxelles, con il supporto del Ministero gli Affari Esteri belga, ha istituito un panel bilaterale informale sui diritti delle donne, che include personalità italiane e belghe di alto livello provenienti da diversi settori della società.

L'iniziativa si è svolta ieri alla presenza della Vice Ministra per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, Marina Sereni, che ha salutato favorevolmente l'iniziativa dell'Ambasciata in un Paese come il Belgio con molte donne in posizione di leadership e ha sottolineato come l'agenda di genere sia una delle sfide prioritarie per le Istituzioni italiane. La Vice Ministra ha inoltre evidenziato l'importanza dell'empowerment femminile nelle politiche di cooperazione allo sviluppo ed il forte impegno dell'Italia a tutela delle donne in Afghanistan. Il lato belga era guidato dalla Ministra per il Clima e l'Ambiente, Zakia Khattabi, molto impegnata sulle tematiche della giustizia sociale e del coinvolgimento delle ragazze e delle giovani donne nelle politiche sul clima. Tra le personalità che partecipano al panel anche la Rettrice del Collegio d'Europa, Federica Mogherini, la professoressa di microbiologia molecolare alla Università libera di Bruxelles (VUB) premiata dall'Accademia reale del Belgio per una ricerca sull'antrace, Antonella Fioravanti e la sindaca di Molenbeek, Catherine Moureaux.

Il panel si pone l'obiettivo di valorizzare anche in Belgio l'impegno italiano e le iniziative recentemente adottate dalla Farnesina sulle tematiche dell'empowerment femminile e della parità di genere, nonché di tracciare un percorso di iniziative volte a scambiare buone pratiche con il Belgio, paese molto avanzato su tali tematiche. L'Ambasciata potrà avvalersi del forte valore aggiunto fornito da queste personalità di alto livello "sia nel rafforzamento della proiezione esterna italiana in una piazza strategica come quella del Belgio e di Bruxelles, sia nelle attività di organizzazione interna", come ha evidenziato la Vice Ministra Sereni, aprendo ieri sera l'iniziativa presso la Residenza dell'Ambasciatore Genuardi.

