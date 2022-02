Nave Bergamini dell'Operazione Atalanta attracca in Tanzania

(ANSA) - IL CAIRO, 15 FEB - Nell'ambito dell' "Operazione Atalanta", la missione diplomatico-militare dell'Unione europea contro pirateria marittima e traffici illeciti lungo le coste del Corno d'Africa, la Nave Bergamini è giunta in Tanzania fornendo l'occasione per un incontro fra alti responsabili e rappresentando un vistoso 'spot' per l'Italia.

L'attracco è avvenuto ieri e, come si apprende da Dar es Salaam, oggi il Comandante Luca Moro ha illustrato finalità e obiettivi dell'operazione in un briefing al quale hanno partecipato una delegazione della Difesa della Tanzania, una di Atalanta e ambasciatori di Paesi dell'Unione europea.

Si è trattato di un'importante occasione per fare il punto sulla cooperazione dell'Ue con la Tanzania soprattutto nel contrasto ai traffici di sostanze stupefacenti ed esseri umani, viene sottolineato a Dar es Salaam.

La presenza della Nave Bergamini ha costituito anche un momento di grande visibilità per l'Italia, con sicure ricadute positive nell'ambito della già buone relazioni bilaterali in materia di difesa, viene aggiunto.

L'attracco infatti è destinato a favorire quella "cooperazione della conoscenza" che sta alla base dello sviluppo dei rapporti dell'Italia con un Paese di grande vitalità come la Tanzania.

L'Ambasciatore d'Italia a Dar es Salaam, Marco Lombardi, ha sottolineato che l'Italia annette "grande importanza" alla collaborazione bilaterale con la Tanzania in tutti i settori ed anche in quello della difesa, si è appreso inoltre dalla capitale tanzaniana. Per tale motivo, ha continuato, la presenza della Nave Bergamini ha fornito una "grande opportunità" per mostrare che tipo di partnership il nostro Paese possa offrire alla Tanzania: un Paese che, grazie alla sua "posizione geografica strategica" ed alla sua "sostenuta crescita economica", sta continuando ad acquisire "un ruolo di rilievo nella Regione".

Nel suo intervento al briefing, l'Ambasciatore ha ringraziato l'Addetto Militare, Comandante Mario De Rosa, sottolineando che il "suo apporto fondamentale" ha "consentito questa importante operazione" rappresentata dallo scalo della Bergamini in Tanzania e dall'incontro che lo ha accompagnato. (ANSA).