Libia: amb.Buccino incontra il presidente Menfi

(ANSA) - IL CAIRO, 15 FEB - Il capo del Consiglio di presidenza libico, Mohamed Al Menfi, ha ricevuto l'Ambasciatore d'Italia a Tripoli, Giuseppe Buccino Grimaldi, "per discutere della più recente situazione politica in Libia e le modalità di sviluppo delle relazioni italo-libiche". Lo riferisce su Facebook l'Ufficio stampa dello stesso Consiglio presidenziale, il vertice dell'attuale struttura istituzionale libica alle prese con la concorrenza fra due premier, Abdel Hamid Dbeibah e Fathi Bashagha.

"Da parte sua, l'Ambasciatore d'Italia ha espresso il pieno e continuo sostegno del proprio Paese al processo politico in Libia, che sfocerà in elezioni legislative e presidenziali, confermando la necessità di preservare quanto realizzato", scrive il post riferendosi esplicitamente allo stesso "Consiglio di Presidenza", all' "unificazione delle istituzioni" e "all'avvio del progetto di riconciliazione nazionale tra il popolo libico". Buccino "ha sottolineato l'importanza di sviluppare le storiche relazioni che legano Italia e Libia", conclude il post dando conto dell'incontro avvenuto ieri.

