Consolato Londra lancia progetto di formazione professionale

(ANSA) - LONDRA, 15 FEB - Si sono aperte oggi le iscrizioni per partecipare al corso gratuito 'Coaching for UPskilling' dedicato alla riqualificazione professionale degli italiani residenti nel Regno Unito che hanno perso il lavoro, sono in cassa integrazione (nel cosiddetto 'forlough scheme' introdotto con la pandemia) o hanno difficoltà a trovare una prima occupazione a causa della crisi economica attuale.

Come si legge in una nota, il progetto, finanziato dal Consolato Generale d'Italia a Londra attraverso fondi della Direzione generale per gli italiani all'estero del ministero degli Affari esteri, è organizzato dalla Tiuk (Talented Italians in the UK), associazione di professionisti italiani che lavorano nel Regno nata con l'obiettivo di fare rete e far sentire la voce dei tanti talenti italiani all'estero. "In questa fase di precarietà lavorativa derivante dalla pandemia e dagli effetti della Brexit, la sede di Londra si è impegnata per finanziare progetti di formazione professionale a favore dei connazionali" - ha sottolineato il Console Generale Marco Villani - "un ulteriore strumento al servizio dei cittadini all'estero, molti dei quali giovani, che potranno così rientrare nel mondo del lavoro con maggiori competenze". (ANSA).