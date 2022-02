Webinar all'ambasciata d'Italia a Tokyo su tecnologie e salute

(ANSA) - TOKYO, 15 FEB - Scambio di esperienze e buone prassi al centro del webinar organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Tokyo per fare il punto, con il prezioso contributo di esperti del settore italiani e giapponesi, sulle prospettive e sui risultati raggiunti dalle comunità scientifiche dei due Paesi nello sviluppo delle nanotecnologie applicate alla terapia e alla medicina rigenerativa. Al webinar, aperto dall'Ambasciatore d'Italia a Tokyo, Gianluigi Benedetti, sono intervenuti l'Addetto scientifico dell'Ambasciata Enrico Traversa quale moderatore e Kazunori Kataoka, Direttore dell'Innovation Center of Nanomedicine (Iconm) del Kawasaki Institute of Industrial Promotion, Giovanni Tosi, dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Toshinori Fujie, del Tokyo Institute of Technology e Filippo Rossi, del Politecnico di Milano.

Nell'intervento di apertura l'Ambasciatore Benedetti ha sottolineato come il webinar rappresenti una preziosa occasione per mettere in contatto le comunità di ricerca di Italia e Giappone in un settore all'avanguardia, quello delle tecnologie per la salute, che rientra anche in una delle cinque macro aree individuate come prioritarie dal Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza (PNRR) in un settore in cui verranno creati altrettanti Centri Nazionali dedicati alla ricerca di frontiera.

"Credo - ha detto l'Ambasciatore - che in queste aree prioritarie ci siano ampi margini per iniziative e progetti congiunti che l'Ambasciata promuoverà e sosterrà con decisione facilitando il dialogo e le sinergie tra le comunità accademiche e scientifiche, ma anche tra le aziende private dei due Paesi".

Il webinar è il secondo evento inserito nell'ambito delle attività del Memorandum di Cooperazione tra il Ministry of Health, Labor and Welfare giapponese e il nostro ministero della Salute, e dà inoltre avvio alle attività programmate per la celebrazione in Giappone della 'Giornata della Ricerca italiana nel mondo'. Nell'ottica di rafforzare il dialogo scientifico e tecnologico tra Italia e Giappone, e di promuovere partnership e collaborazioni industriali, l'Ambasciata a Tokyo organizzerà nei prossimi mesi altre iniziative, dedicate a settori prioritari quali: greentech, biodiversità e ambiente; big data, intelligenza artificiale e smart aging society; agritech; e mobilità sostenibile. In tali comparti, l'Italia e il Giappone sono all'avanguardia, potendo contare su centri di ricerca d'assoluta eccellenza, che in Italia saranno ulteriormente rafforzati grazie al Pnrr, e su un tessuto industriale dalle elevate capacità d'innovazione tecnologica. (ANSA).