India: amb.de Luca incontra virtualmente i giovani sul clima

(ANSA) - NEW DELHI, 11 FEB - Si è conclusa oggi a Delhi la terza edizione, in modalità virtuale, dello Youth Climate Conclave. L'evento è stato inaugurato dall'Ambasciatore d'Italia in India, Vincenzo de Luca, dal Capo Delegazione UE, Ambasciatore Ugo Astuto, dalla DG del think-tank TERI e dal rappresentante del Ministero dell'Ambiente Indiano.

L'iniziativa, alla quale hanno partecipato più di 300 giovani indiani, è frutto di una collaborazione ormai consolidata con la Delegazione Europea e con TERI per una riflessione in materia climatica, con particolare riferimento al ruolo attivo dei giovani.

L'Ambasciatore De Luca ha ricordato il ruolo di primo piano svolto dall'Italia in occasione dell'evento "Youth4climate: driving ambition", tenutosi lo scorso settembre a Milano, nel quadro dei lavori della Pre-Cop26, al quale hanno partecipato 400 giovani da 189 Paesi del mondo, tra cui l'India.

"Le giovani generazioni sono oggi al centro del processo decisionale nell'agenda climatica", ha enfatizzato de Luca.

L'Ambasciatore ha anche ricordato che "l'Italia ha scelto la via della sostenibilità: la protezione dell'ambiente è oggi parte della nostra Costituzione". E ha concluso: "Tutto si inserisce a pieno titolo nel quadro della partnership strategica sulla transizione energetica tra i due paesi, che, formalizzata dai Leader lo scorso ottobre, coinvolge l'intera filiera produttiva italiana nei settori delle rinnovabili, dell'idrogeno verde, della mobilità sostenibile, della chimica green". (ANSA).