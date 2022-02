India: nuovo Console Generale d'Italia si presenta a Bangalore

(ANSA) - NEW DELHI, 10 FEB - Il nuovo Console Generale d'Italia a Bangalore, Alfonso Tagliaferri, ha incontrato oggi il Vice Segretario del Protocollo di Stato del Karnataka, Veerabhadra Hanchinal, presso la Vidhana Soudha, sede della legislatura statale.

Nell'incontro, il primo meeting ufficiale del nuovo Console Generale a Bangalore, sono state condivise idee per rafforzare ulteriormente i legami - in vari ambiti e con focus particolare su S&T e manifatturiero - tra l'Italia e lo stato del Karnataka.

"Con la presentazione ufficiale del Console Generale, inizia una nuova fase della presenza italiana in uno stato chiave dell'India", ha affermato l'Ambasciatore d'Italia in India, Vincenzo de Luca. "Area che, con la capitale Bangalore, è considerata la regione più avanzata dell'innovazione e del digitale del paese".

"L'apertura del Consolato Generale a Bangalore", ha aggiunto l'Ambasciatore, "testimonia la crescita qualitativa del partenariato tra i due paesi e dell'impegno a promuovere nuovi rapporti nel campo tecnologico, dell'innovazione e della sostenibilità". (ANSA).