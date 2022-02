Russia: export alimentare Italia cresce nonostante difficoltà

"Nonostante le difficoltà di questo momento storico e le limitazioni all'importazione che hanno colpito il comparto, la domanda di prodotti enogastronomici italiani in Russia resta alta e posso dire con orgoglio che nei primi undici mesi del 2021 il nostro export è cresciuto di circa il 12% posizionando l'Italia come ottavo Paese fornitore". Lo ha sottolineato oggi l'ambasciatore italiano a Mosca, Giorgio Starace, inaugurando il padiglione italiano alla fiera Prodexpo, giunta alla 29^ edizione, la più grande esposizione del settore agroalimentare nel mercato russo e il più importante appuntamento fieristico per gli operatori del settore in Russia e paesi limitrofi.

L'edizione di quest'anno, la 29/a, si sviluppa su oltre 40.000 metri quadrati e vede la presenza di 1.978 espositori da 42 paesi. L'Italia - uno dei dieci Paesi ad avere un padiglione nazionale - presenta 75 aziende, la cui partecipazione è curata dall'ufficio Ice di Mosca.

"I consumatori russi si confermano profondi conoscitori e grandi ammiratori delle nostre produzioni", ha affermato l'ambasciatore Starace. "Sono quindi convinto - ha aggiunto - che anche quest'anno la partecipazione dell'Italia a Prodexpo sarà un successo e che dagli incontri con le nostre aziende nasceranno interessanti collaborazioni e opportunità di business". (ANSA).