Italia-Spagna: si apre a Madrid anno dedicato a Pasolini

(ANSA) - MADRID, 07 FEB - Letture collettive, cineforum, conferenze, mostre: sono solo alcune delle attività che si terranno a Madrid, a partire da marzo, in occasione dell' "Anno Pasolini": un progetto pensato per mettere in luce il carattere "dalle multipli sfaccettature" dell'intellettuale italiano a cento anni dalla nascita.

La serie di iniziative su Pasolini è stata è organizzata da un "consorzio" a cui partecipano l'Istituto Italiano di Cultura (Iic) di Madrid e diverse istituzioni culturali e accademiche iberiche (Circolo di Belle Arti di Madrid, Università Autonoma di Madrid e Università Complutense di Madrid), sotto gli auspici dell'Ambasciata italiana in Spagna.

"L'Anno di Pasolini rappresenterà una preziosa occasione per approfondire la conoscenza della figura di questo grande intellettuale, e soprattutto la sua relazione con la Spagna", ha affermato nel corso di un evento di presentazione del programma Riccardo Guariglia, ambasciatore d'Italia a Madrid. Il diplomatico ha ricordato che Pasolini si disse particolarmente influenzato, nel suo periodo di formazione, da Antonio Machado e Juan Ramòn Jimènez, e che anni dopo sviluppò una stretta amicizia con Rafael Alberti, tutte e tre figure tra le più significative della poesia spagnola contemporanea.

Come spiegato da rappresentanti delle università spagnole che partecipano al progetto, nel corso dell'Anno Pasolini verranno coinvolti diversi accademici esperti dell'opera dell'intellettuale italiano.

Le iniziative in programma si possono consultare all'indirizzo web https://pasolini2022madrid.com/. Il progetto è stato inaugurato ieri con il concerto jazz "Le Nuvole di Pier Paolo", tenutosi presso il teatro Fernando de Rojas del Circolo di Belle Arti di Madrid. (ANSA).