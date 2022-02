Russia: ambasciatore Starace in visita a Togliatti e Samara

L'Ambasciatore italiano in Russia, Giorgio Starace, ha guidato una missione di sistema nelle città di Togliatti e Samara. In una nota l'ambasciata fa sapere che l'ambasciatore, accompagnato dagli esponenti del sistema Italia (ICE, Istituto Italiano di Cultura a Mosca, ENIT) e dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali italiane presenti in Russia (Camera di Commercio italo-russa, Confindustria Russia e GIM), ha tenuto incontri con il governatore della Regione, Dmitry Azarov, ed il sindaco di Togliatti, Nikolaj Rents.

Nel corso della missione numerosi sono stati gli appuntamenti di natura economica e commerciale, con visite allo stabilimento produttivo di Volgafert (joint venture tra KujbyshevAzot e l'italiana Maire Tecnimont), al parco tecnologico "Valle Zhiguli" ed alla Camera di Commercio di Samara.

L'Ambasciatore Starace ha inoltre visitato l'Università di Samara, dove ha incontrato il rettore, Vladimir Bogatyrev, e gli studenti dell'ateneo. (ANSA).