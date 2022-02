Leonardo: a Rio maggior teleporto satellitare America Latina

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 04 FEB - L'ambasciatore d'Italia in Brasile, Francesco Azzarello, ha concluso una visita ufficiale nello Stato di Rio de Janeiro, dove è stato ricevuto, tra gli altri, dal governatore, Claudio Castro.

Il diplomatico era accompagnato dal console generale di Rio, Paolo Miraglia Del Giudice, e dal presidente di Leonardo in Brasile, Francesco Moliterni.

Nel corso dell'incontro tra Azzarello e Castro è stato reso noto che il 14 febbraio si svolgerà a Maricà, nella regione orientale dello Stato, la cerimonia della posa della prima pietra del "maggior teleporto satellitare dell'America Latina" da parte di Telespazio, azienda controllata da Leonardo Brasil.

Allo stesso modo, "è stata espressa soddisfazione per la consegna, l'11 febbraio, del primo elicottero AW119 del gruppo Leonardo alla polizia civile" di Rio, si legge in un comunicato.

L'ambasciatore ha infine confermato al governatore di Rio la "piena disponibilità del Sistema Italia a contribuire ai progetti di riqualificazione urbana e protezione del patrimonio culturale e paesaggistico dello Stato, grazie alle nuove tecnologie e sistemi satellitari che vedono le imprese italiane qui attive tra i principali player a livello mondiale". (ANSA).