In Argentina una mostra sull'ingegno di Leonardo

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - L'Istituto italiano di Cultura di Cordoba, in Argentina, ha organizzato una mostra dal titolo "L'ingegno italiano. Da Leonardo all'Italia nello spazio".

Inaugurata qualche giorno fa e visitabile fino al 28 febbraio prossimo, l'esposizione è stata allestita nelle sale del Comune di Villa General Belgrano, in provincia di Cordoba.

La mostra è un percorso che esalta l'intelligenza italiana e ruota intorno a due elementi: da un lato, un'installazione di circa quattro metri di base per altrettanti di altezza che rappresenta gli aspetti principali di Leonardo da Vinci inventore, accompagnata da altre due opere didattiche sul grande genio fiorentino; dall'altro, l'ingegno italiano di oggi, rappresentato dalle attività italiane nello spazio attraverso una testimonianza fotografica inviata dall'Agenzia Spaziale Italiana. (ANSA).