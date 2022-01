Etiopia: amb. Palese presenta le credenziali

(ANSA) - IL CAIRO, 05 GEN - L'Ambasciatore d'Italia In Etiopia, Agostino Palese, ha presentato oggi le credenziali alla Presidente della Repubblica Democratica Federale di Etiopia, Sahle Work Zewde. Lo riferisce la pagina Facebok dell'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba aggiungendo che "il colloquio molto cordiale ha consentito di approfondire i margini di collaborazione per rafforzare il partenariato italo-etiopico in tutti i settori".

Questo "a partire dalla consolidata presenza italiana in campo economico, nel campo della cooperazione allo sviluppo e in quello culturale facendo leva sulle già importanti Istituzioni ed iniziative italiane presenti in Etiopia", viene aggiunto.

La costruzione di "più intensi legami people to people a partire dalle rispettive comunità nazionali nei due Paesi rappresenteranno un elemento da valorizzare ulteriormente nelle relazioni tra Italia ed Etiopia nell'ottica di una crescente interconnessione per affrontare assieme le sfide globali del nostro tempo", evidenzia ancora il post.

"In tale prospettiva, andrà assicurata sempre maggiore attenzione alle ambizioni delle giovani generazioni per fornire adeguate risposte, anche con uno spirito innovativo, per promuovere un comune futuro di progresso sostenibile", conclude il testo. (ANSA).