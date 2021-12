Emirati: Lener, grande lavoro per chiarire le incomprensioni

(ANSA) - DUBAI, 23 DIC - Quest'anno il rapporto tra Italia ed Emirati "è stato caratterizzato da difficoltà e incomprensioni" ma "da parte italiana è stato fatto un grosso lavoro nei mesi scorsi per chiarire queste incomprensioni e dare dei segnali concreti di interesse al mantenimento di un rapporto strategico.

Adesso, l'attesa è che lo sforzo fatto venga compreso". Lo ha dichiarato l'ambasciatore italiano negli Emirati Arabi Uniti, Nicola Lener, in un'intervista all'ANSA.

Oltre al tema degli armamenti, "ci sono contatti su dossier industriali del passato che stanno andando comunque avanti" e pur essendo temi commerciali "il governo italiano sta cercando ovviamente di dare una mano" e "fa il possibile per sgombrare il campo da quelli che potrebbero essere visti come fattori di difficoltà. Non vogliamo che i contenziosi del passato possano essere un freno allo sviluppo delle relazioni bilaterali", ha sottolineato l'ambasciatore. (ANSA).