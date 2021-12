Israele, ambasciatore Barbanti presenta le credenziali a Herzog

(ANSA) - TEL AVIV, 06 DIC - L'ambasciatore d'Italia a Tel Aviv, Sergio Barbanti, è stato ricevuto oggi a Beit HaNassi a Gerusalemme per la cerimonia di presentazione delle lettere credenziali al presidente israeliano Isaac Herzog. Lo fa sapere l'ambasciata secondo cui in occasione del colloquio con Barbanti "dal tono particolarmente cordiale e amichevole", Herzog ha ricordato "i profondi legami che uniscono i due Paesi, entrambi lambiti dal Mediterraneo, nonché il solido e multiforme partenariato bilaterale, che include la lotta alla pandemia Covid-19 e il settore scientifico-tecnologico in cui vi è un forte potenziale di sviluppo".

Herzog e Barbanti hanno convenuto, secondo l'ambasciata, anche "sull'importanza del contributo alle intense relazioni tra i due Paesi assicurato dalla comunità italiana in Israele e da quella ebraica in Italia, tra le più antiche del mondo". (ANSA).