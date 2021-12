Zappia, Italia partner affidabile degli Usa in tutti i settori

(ANSA) - NEW YORK, 03 DIC - "L'Italia è un partner affidabile per gli Stati Uniti in tutti i settori, in presenza di catene del valore globali sempre più complesse". Lo ha detto l'ambasciatrice d'Italia negli Usa, Mariangela Zappia, intervenendo in video all'apertura del XV Transatlantic Award Gala Dinner di AmCham Italia.

"Questo 2021, in cui ricorre il 160esimo anniversario delle nostre relazioni diplomatiche, è stato particolarmente significativo per l'amicizia tra Italia e Stati Uniti, tanto sul piano bilaterale quanto nello scenario globale", ha spiegato Zappia, osservando come nella congiuntura attuale, "cruciale tanto dal punto di vista sanitario, quanto da quello economico, Italia e Stati Uniti sono tra le economie che stanno crescendo in modo più forte e resiliente e ci sono tutte le condizioni per rafforzare ancora di più le nostre eccellenti relazioni commerciali".

L'ambasciatrice ha quindi ricordato la crescita del 22% dell'interscambio tra Italia e Stati Uniti nei primi nove mesi del 2021 e l'incremento degli investimenti diretti reciproci, rappresentati dalle aziende premiate da AmCham. E ha valorizzato anche il dinamismo delle start-up italiane negli Usa, che troveranno nell'Italian Innovation and Culture Hub che verrà presto inaugurato a San Francisco un luogo di incontro con un ecosistema fertile come la Silicon Valley.

All'evento, ospitato dal Presidente di AmCham Luca Arnaboldi, hanno partecipato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti (in video-collegamento) e l'incaricato d'affari dell'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma, Thomas Smitham. Nella serata sono state premiate da AmCham KKR, Diasorin, Spezia, Eni, Coca-Cola, De' Longhi, Apple, CNH Industrial, Ali Group e AGC Biologics.

(ANSA).