Fregata Marceglia a Dakar, esercitazione con Marina Senegal

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - L'Ambasciatore italiano in Senegal, Giovanni Umberto De Vito, ha visitato oggi la fregata della Marina Militare Italiana 'Antonio Marceglia' che ha fatto scalo a Dakar al rientro da una campagna di operazioni condotta nel Golfo di Guinea. Nel pomeriggio la Marceglia ha poi condotto un'esercitazione con la Marina senegalese davanti alle coste prima di proseguire la navigazione.

Nel portare il suo saluto all'equipaggio, l'Ambasciatore De Vito - riferisce una nota dell'ambasciata - ha espresso apprezzamento per l'impegno della Marina Militare nel Golfo di Guinea, componente qualificante dell'azione condotta dall'Italia in favore della sicurezza e della stabilità in Africa occidentale. "Accanto al rafforzamento della rete diplomatica nella regione, con l'apertura di nuove Sedi diplomatiche in Guinea, Niger, Burkina Faso e da ultimo in Mali - ha detto l'ambasciatore - l'Italia contribuisce in maniera significativa agli sforzi della comunità internazionale in termini di sicurezza e difesa, attraverso operazioni in mare come 'Gabinia' e la partecipazione alle principali missioni internazionali nel quadro delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea".

L'Operazione Gabinia, iniziata nel febbraio 2020, nell'ambito della quale opera nave Marceglia, prevede l'impiego di un dispositivo aeronavale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea, un'area di interesse per assicurare la libertà di navigazione ed i collegamenti mercantili con il Mar Mediterraneo. (ANSA).