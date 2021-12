A Londra presentata campagna di promozione Made in Italy

(ANSA) - LONDRA, 03 DIC - Una campagna straordinaria di promozione del Made in Italy a sostegno delle esportazioni italiane e dell'internazionalizzazione del sistema economico nazionale, che si sviluppa soprattutto sui canali digitali e ha una declinazione 'green'. E' "Italy is simply extraordinary: beIT", nuovo ambizioso progetto lanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) in collaborazione con ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, presentato anche Londra dall'ambasciatore Raffaele Trombetta, come si legge in un comunicato stampa diffuso dalla sede diplomatica.

"La campagna di comunicazione beIT costituirà un prezioso strumento di sostegno al Made in Italy, ed è risultato delle consultazioni avviate con il Patto per l'export del 2020", ha affermato l'ambasciatore. E ha aggiunto: "Il Regno Unito è uno dei 26 Paesi obiettivo della campagna, che inizieremo a vedere e sentire in questa capitale sin dal prossimo 6 dicembre, con la trasmissione di un nostro video promozionale nelle principali stazioni dell'iconica metropolitana londinese".

La campagna punta a una dimensione globale e ha due obiettivi principali: raccontare al pubblico internazionale in maniera originale e innovativa l'Italia, i suoi valori e talenti, le sue competenze e le straordinarie potenzialità; sostenere l'internazionalizzazione delle filiere del nostro sistema produttivo, ampliando e diversificando i mercati esteri di riferimento per le piccole e medie imprese italiane. (ANSA).