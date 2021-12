Germania: Artist talk all'ambasciata italiana a Berlino

(ANSA) - BERLINO, 02 DIC - L'arte contemporanea italiana va in scena a Berlino con l'esposizione 'In a Perpetual Now', in occasione della riapertura del museo della Neue Nationalgalerie, dopo 6 anni di ristrutturazione. L'artista Rosa Barba è ospite questa sera dell'ambasciata d'Italia a Berlino per un 'Artist talk'.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito della 17esima 'Giornata del contemporaneo', promossa dall'Amaci (Associazione dei musei di arte contemporanea in Italia) ed esteso anche all'estero grazie alla collaborazione con Mic e Maeci, che quest'anno si dedica al tema performativo.

"Abbiamo pensato che Rosa Barba fosse una testimonial perfetta per questo tema. Non solo rappresenta un legame forte e di lunga data tra Italia e Germania, ma il suo lavoro artistico mette insieme testi, suoni e immagini fino a creare una narrazione propria", ha detto l'ambasciatore Armando Varricchio.

L'urgenza di ripensare le dinamiche di interazione con il pubblico attraverso la condivisione dello spazio, le architetture della città di Berlino come ispirazione e l'interazione dell'arte con temi della società contemporanea come i cambiamenti climatici o le tensioni sociali, sono alcuni dei temi approfonditi durante l'evento.

Tra gli ospiti ci sono rappresentanti di istituzioni culturali note, come Stephanie Rosenthal, direttrice del Martin Gropius Bau, Svenja Gräfin von Reichenbach, direttrice del Palais Populaire, Elke Giffeler, direttrice della collezione Hoffmann, Rosa von der Schulenburg, direttrice della collezione artistica dell'Akademie der Künste. (ANSA).