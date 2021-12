Chef Palmisano per esaltare la cucina italiana in Tanzania

(ANSA) - IL CAIRO, 02 DIC - La cucina italiana è molto amata in Tanzania e la recente Settimana di promozione di questa espressione del Made in Italy ne è stata una conferma coinvolgendo fra l'altro uno chef stellato, Valentino Palmisano, e mettendo in luce come partner gli oltre 70 ristoranti italiani del Paese dell'Africa australe.

E' quanto emerge da un comunicato pubblicato questa settimana dall'Ambasciata d'Italia a Dar es Salaam che dà conto della manifestazione svoltasi dal 22 al 28 novembre attraverso più di 50 eventi in diversi punti della Tanzania.

Oltre a Palmisano, chef della Terrazza degli Dei di Agrigento, ospite d'onore è stata anche una "Food Influencer, Silvia Lazzerini dei Vasetti di Pandora", riferisce la nota.

I due hanno fornito il loro contributo a gala dinner, lezioni di cucina e ad altri eventi promozionali della cucina italiana a Dar es Salaam e a Zanzibar.

Alla manifestazioni hanno preso parte la Ministra del Turismo di Zanzibar, Lela Mussa, la Vice Ministra del Turismo della Tanzania, Mary Masanja e la Sottosegretario agli Esteri, Fatma Mohammed Rajab.

La copertura mediatica di questa sesta edizione della Settimana della Cucina Italiana in Tanzania viene definita "grande" dall'Ambasciata d'Italia aggiungendo che questa eco "ha rappresentato un momento di grande visibilità" per l'Italia, "la sua cultura ed il suo stile di vita".

L'Ambasciatore Marco Lombardi, nel corso di un'affollata conferenza stampa presso la Residenza dell'Ambasciata d'Italia a Dar es Salaam, ha sottolineato come la cucina italiana abbia delle caratteristiche straordinarie che ne fanno un'eccellenza unica al mondo e anche un mezzo di comunicazione, viene aggiunto.

In Tanzania la cucina italiana è molto amata e la presenza dello Chef Palmisano, assistito dalla sous chef Beatrice De Cesari, e dell'influencer Lazzerini, rappresenta un'occasione straordinaria per favorire quello scambio di conoscenze che non può che portare mutui benefici ad Italia e Tanzania, riferisce ancora il comunicato. Oltre ai ristoranti italiani, partner della manifestazione sono stati gli Hyatt di Zanzibar e Dar es Salaam e Emirates Airways. (ANSA).