Kuwait, si chiude Settimana cucina italiana

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Con un ricevimento di gala presso la Residenza dell'Ambasciatore d'Italia Carlo Baldocci si è chiusa la sesta edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo in Kuwait, aperta negli studi di Kuwait TV il 21 novembre.

Con la collaborazione di "Riccardo Restaurant" di Sheraton Kuwait - il piu' antico ristorante italiano in Kuwait e del suo team, guidato dall'Executive Chef Simone Murru - oltre 150 persone fra esponenti delle comunita' diplomatica e della societa' civile kuwaitiana hanno presenziato all'evento.

Nel corso della serata e' stato presentato e offerto agli ospiti il volume "An Italian Food Journey, 50 iconic dishes and products of excellence" realizzato dall'Ambasciata d'Italia in Kuwait in collaborazione con ItaliaSquisita. Si tratta di un percorso attraverso l'Italia intera in 50 ricette, dedicate da altrettanti Chefs di ciascuna delle localita' visitate fra quelle maggiormente riconosciute e apprezzate.

L'Ambasciatore Baldocci ha a questo proposito specificato che questo libro - dedicato a quanti amano l'Italia in Kuwait - non e' solo un manuale di ricette, ma e' anche un "compagno di viaggio" per la prossima visita in Italia dal Kuwait.

La settimana della cucina italiana in Kuwait si e' caratterizzata anche per una serie di eventi di promozione dei prodotti agroalimentari italiani. Il pubblico kuwaitiano e' infatti sempre piu' attratto dalla cucina italiana e dai prodotti italiani. Le statistiche mostrano che le vendite al dettaglio di prodotti alimentari italiani nel Paese sono aumentate di circa il 25% negli ultimi due anni. Oggi i ristoranti italiani del Kuwait forniscono sempre piu' scelte anche per l'asporto, i distributori aggiungono nuovi prodotti italiani al mercato, mentre sono sempre di piu' i kuwaitiani che sperimentano a casa loro i piatti italiani.

"Tradizione e prospettive della cucina italiana: consapevolezza e valorizzazione della sostenibilita' alimentare" e' stato il tema portante dell'edizione 2021 della Settimana, che unisce alla promozione dei prodotti agroalimentari italiani la valorizzazione della Dieta Mediterranea quale modello di alimentazione e stile di vita sano e sostenibile.

Sempre in occasione della Settimana della Cucina Italiana, l'Ambasciata d'Italia ha firmato un primo accordo per l'avvio di una "Food Academy" che organizzera' /classi e laboratori di cucina italiana, oltre che seminari specializzati sull'alimentazione e sulle caratteristiche dei prodotti agroalimentari italiani. (ANSA).