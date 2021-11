Brunello, Primitivo e Amarone in evidenza ad Accra

(ANSA) - IL CAIRO, 26 NOV - Brunello di Montalcino, Primitivo di Manduria e Amarone della Valpolicella sono stati fra i vini protagonisti di una degustazione inserita nell'edizione in Ghana della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo di quest'anno.

E' quanto emerge da un comunicato sulla manifestazione di Accra che ha offerto anche "un buffet eco-sostenibile (...) curato dallo chef Elia Bulgari, il quale ha animato due cooking shows e presentato il suo libro di ricette italiane rivisitate con ingredienti ghanesi".

Hanno partecipato alla serata "i maggiori importatori di vino italiano in Ghana, importanti imprenditori ghanesi ed italiani, esponenti della società e delle Istituzioni locali e Ambasciatori", riferisce ancora la nota dell'Ambasciata d'Italia ad Accra.

L'evento, dal titolo "Sapori d'Italia- Taste of Italy", è stato organizzato giovedì sera dall'Ambasciata d'Italia ad Accra ed dal locale Ufficio Ice allo scopo di promuovere le eccellenze della produzione viticola e della filiera agroalimentare italiana alla presenza del Vice Ministro del Turismo, della Cultura e delle Arti creative del Ghana, Mark Mantey. L'Ambasciatrice d'Italia ad Accra, Daniela d'Orlandi, ha messo in luce la ricchezza e varietà del patrimonio enogastronomico italiano, tra tradizione ed innovazione, all'insegna della sostenibilità alimentare ed illustrato i benefici della dieta mediterranea, mentre il Direttore dell'Ufficio Ice di Accra, Alessandro Gerbino, ha evidenziato la leadership mondiale dell'Italia nell'esportazione di vino e la varietà della produzione delle regioni italiane.

L'evento, tenutosi presso la Residenza dell'Ambasciatrice d'Italia, ha coinvolto anche diversi rappresentanti dei media, sia della carta stampata, che televisiva e digitale, contribuendo ad estendere la portata del messaggio promozionale ad una platea più ampia, segnala il comunicato. (ANSA).