Venezuela, si celebrano Cucina italiana e Dieta Mediterranea

(ANSA) - CARACAS, 25 NOV - Presentato dall'ambasciata d'Italia a Caracas, promosso dalla Camera di commercio italiana in Venezuela (CAVENIT), e sostenuto dall'Ufficio ICE e dall'Istituto Italiano di Cultura di Caracas e da una serie di altri partner (ristoratori, chef, distributori, importatori, produttori, influencer), il patrimonio culinario e alimentare italiano è, attraverso la 6/a Settimana della cucina italiana nel mondo, sotto i riflettori per un'intera settimana.

L'eccellenza del Made in Italy, sottolinea un comunicato, "è pronta a deliziare ancora una volta tutte le persone, fra cui una folta comunità di discendenti di emigrati italiani, che vivono nella 'Piccola Venezia'".

La Settimana, dal 23 al 29 novembre 2021, si svolgerà a Caracas ed in alcune altre città venezuelane con diversi eventi, sia online che offline, che mirano a promuovere la cultura e i sapori gastronomici italiani.

L'iniziativa, come ogni anno patrocinata dal Ministero degli Esteri italiano, "ha lo scopo di promuovere l'alta qualità della cucina italiana e dei prodotti Made in Italy, che vantano una lunga tradizione e una continua innovazione.

Il tema di questa edizione "Tradizione e prospettive della cucina italiana: consapevolezza e valorizzazione della sostenibilità alimentare", unisce alla promozione dei prodotti agroalimentari italiani la valorizzazione della "Dieta Mediterranea", quale modello di alimentazione e stile di vita sano e sostenibile.

Gli eventi organizzati sono numerosi e riguarderanno la promozione del Made in Italy, della ristorazione italiana e dei prodotti enogastronomici di qualità, l'organizzazione di lezioni di cucina, seminari specializzati, degustazioni enogastronomiche ed iniziative conviviali dedicate alle rinomate eccellenze italiane.

L'evento sarà anche la cornice del lancio di alcuni prodotti e marchi italiani nel mercato venezuelano; sono infatti diversi gli operatori economici che in questi mesi hanno stabilito nuove e proficue relazioni commerciali con l'Italia.

La settimana vedrà anche la partecipazione del famoso Chef italiano Roberto Costagliola, membro della prestigiosa associazione "Ambasciatori del Gusto", che curerà in video-collegamento dall'Italia un seminario informativo dedicato all'aceto balsamico D.O.P e la preparazione di uno speciale menù a quattro mani in collaborazione con una nota scuola di cucina di Caracas. (ANSA).